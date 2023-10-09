«رياضة الإسكندرية»: إعادة تشغيل وحدة الطب الرياضي بعد توقف 9 سنوات

أكدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن الإدارة المركزية للطب الرياضي «الإدارة العامة للوحدات»، قامت بإعادة تشغيل وحدة الطب الرياضي بالإسكندرية، بعد توقف دام أكثر من 9 سنوات، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

نقل الوحدة إلى المدينة الشبابية

وقالت في تصريحات لـ«الوطن»، إن وحدة الطب الرياضي تم نقلها بعد تخصيص مكان لها بالمدينة الشبابية بأبي قير، وتم تطوير الأجهزة والمنشأة من ميزانية الطب الرياضي، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وتم تشغيلها بشكل تجريبي، مؤكدة أن وحدة الطب الرياضي تعد إضافة وخدمة متميزة للأندية الشعبية ومراكز الشباب افتقدتها الإسكندرية لأكثر من 9 سنوات، وبإعادتها للعمل ستكون إضافة جيدة لإنجازات وزارة الشباب والرياضة في عروس البحر الأبيض المتوسط.

وحدة الطب الرياضي حققت إيرادات متميزة

وأوضحت صفاء الشريف أن افتتاح وحدة الطب الرياضي التجريبي يأتي في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقطاع الطب الرياضي، وذلك تمهيدًا للافتتاح الرسمي بحضور وزير الشباب والرياضة في أقرب فرصة ممكنة، وحققت الوحدة إيرادات متميزة في أول أيام عملها وأبدى المترددون عليها سعادتهم بتميز الخدمات الطبية بها.