«حماة الوطن»: لدينا استراتيجية شاملة للدعايا خلال الانتخابات الرئاسية

قال اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الحزب نسق مع الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي لوضع استراتيجية عمل الدعاية الانتخابية المنتظر انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح «نصير»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن خطة دعمنا للرئيس عبدالفتاح السيسي ستبدأ بحملات توعية للمواطنين بأهمية المشاركة بالعملية الانتخابية ومدى تأثير صوتهم في رسم ملامح المستقبل، والتعرف على أبرز مطالبهم من المرحلة المقبلة.

عقد مؤتمرات جماهيرية بمختلف المحافظات

وأضاف الأمين العام لحزب حماة الوطن: «سنعقد مؤتمرات جماهيرية بمختلف المحافظات لطرح برنامج المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابي، إضافة إلى أننا قمنا بإصدار توجيهات لكافة الأمانات بضرورة وجود لجان إلكترونية لمساعدة المواطنين في التعرف على لجانهم الانتخابية خلال أيام الانتخابات».

وكانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عقدت اجتماعًا موسعًا، أمس الأحد، مع عدد من الأحزاب؛ لوضع آلية عمل الدعاية الانتخابية خلال الفترة المقبلة.