تفاصيل اجتماع الحكومة لضبط الأسعار.. تخفيضات تصل لـ25% والتنفيذ السبت

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا جديدا بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، و أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ الاجتماع يأتي لاستعراض ما تم التوافق عليه بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أنّ هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي بهدف العمل على خفض الأسعار، وإجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.

وفي سياق ذلك، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الحكومة تدرك أنّ التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول، ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.

وخلال الاجتماع، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه بناء على الاجتماع السابق وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، وجرى التوافق مع السلاسل التجارية على أنّهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتا في الوقت ذاته إلى أنّه جرى التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.

وبعث الوزير برسالة طمأنة للمواطن، مفادها أنّه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار، موجّها الشكر لاتحاد الصناعات، وكذا اتحاد الغرف التجارية، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الملف، موجّها بالشكر كذلك لجميع الجهات المشاركة في هذه المبادرة.

وأوضح وزير المالية أنّه جرى اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من المواني، وكذا تخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ حتى نسهم في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، مشيرًا إلى أنّ هناك تجاوبا سواء من الغرف التجارية أو غرف الملاحة، بشأن نجاح المبادرة.

من جهته، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّه جرى عقد اجتماع مع كبار المربين للدواجن، وكذا كبار التجار، وشهد الاجتماع استعراض ما وفرته الدولة لهم خلال الفترة الأخيرة من تيسيرات ومحفزات، وتم التوافق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، مستعرضا الأسعار التي تم التوافق عليها سواءً لبيع الجملة، أو القطاعي للمستهلك.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنّه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التيسيرية للإفراج عن السلع الغذائية بأقصى سرعة، وسنزيد عدد المشرفين المطلوبين.

وخلال الاجتماع، جرى التنويه بأنّ السلع التي ستدخل في المبادرة تشمل «الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز».

وأوضح محمد أبوموسى أنّه جرى التوافق مع وزير التموين على سرعة توفير المكون الأجنبي الخاص بالسلع الغذائية المستهدفة، مشيرًا إلى أنّ هناك تنسيقًا أيضًا مع وزير الزراعة بشأن أعلاف الدواجن، حيث تم سابقا الاتفاق على مبلغ شهري، قائلاً: «ونحن نقترب من سنة منذ الاتفاق، نوفر الآن أكثر من المطلوب».

وتطرق أحمد الوكيل، إلى دور القطاع الخاص المصري، مؤكدًا قيام هذا القطاع الحيوي بدوره المطلوب في كل الأزمات والتحديات، قائلا: «نشكركم على تلك القرارات ونعدكم بأنّنا سنعمل معًا على زيادة المعروض ومن ثم خفض الأسعار»، مضيفا أنّ السلع التي تم التوافق عليها مع كبار المنتجين والتجار ستنخفض أسعارها حتى 25%.

وفي السياق ذاته، قال المهندس محمد السويدي: «أُحيي الحكومة على كل المبادرات والقرارات التي تتخذها، حيث تسهم في نجاح تنفيذ المبادرة، فرجال الصناعة دومًا يقفون مع الدولة في مواجهة التحديات، وسنتابع معًا تنفيذ المبادرة، وسنتغلب معًا على أي معوقات، وفي ظل ما تواجهه الدولة حاليًا، وكذا في ظل التنسيق التام من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، سنبذل قصارى جهودنا للعمل على خفض الأسعار».

في الوقت ذاته، قال الدكتور أنور العبد: عقب الاجتماع مع وزير الزراعة توصلنا إلى تخفيضات تصل إلى نحو 15%، ونحن ملتزمون بذلك.

وأكد رئيس الوزراء أنّ جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أي جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، مُضيفًا: «أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور»، موجّها في الوقت ذاته الشكر للقطاع الخاص الوطني، الذي تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التي ستسهم في التخفيف عن المواطنين.