رئيس الوزراء: أسعار السلع الأساسية ستكون مطبوعة ومكتوبة على المنتجات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للقطاع الخاص المصري، لتجاوبه مع الحكومة في القرارات التي بدأت بالفعل في التطبيق بشأن ضبط الأسعار، ويتم تفعيلها بالكامل اعتبارا من يوم السبت المقبل على حد أقصى، مؤكدًا أن أسعار السلع الأساسية ستكون مطبوعة ومكتوبة على المنتجات

مدبولي: الأسعار لا بد أن تكون معلنة ومطبوعة

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإدارية، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى التوافق مع الزملاء من القطاع الخاص سواء اتحاد الغرف أو اتحاد الصناعات بأن هذه الأسعار لا بد أن تكون معلنة ومطبوعة ومكتوبة على أسعار المنتجات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى التوافق مع السلاسل التجارية على أن يكون هناك وفرة من هذه السلع بدون هامش ربح لهذه السلاسل التجارية على هذه السلع الأساسية، وتستمر هذه الفعالية والتطبيق طالما يجري تنفيذ الإجراءات نفسها سويا بقدر الإمكان.