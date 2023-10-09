خطة «مياه المنوفية» لمواجهة الأزمات.. حصر المعدات ومراجعة الحالة الفنية

عقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اليوم، اجتماعا لمتابعة خطط وإجراءات التشغيل والصيانة لمحطات وروافع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، والوقوف على مدى جاهزية وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة في هذا الشأن.

حصر شامل للمعدات التابعة لشركة مياه المنوفية

ووجه رئيس الشركة، بضرورة التنسيق بين مديرى جميع الأفرع التابعة ومسئولي الورش الفنية بالشركة وإعداد بيان وحصر شامل ودقيق لكافة المعدات والآليات الهندسية المتواجدة، التى يمكن الاستعانة بها فى التعامل مع الأزمات علي أن يتضمن البيان موقف كل معدة من حيث الكفاءة والصيانة.

كما وجه بضرورة إعداد بيان شامل يتضمن عدد المحطات المعالجة والرفع ومحطات المياه والمعدات الهندسية والفنية وموقف كفاءتها وعدد الكوادر العاملة بكل محطة، موجهاً بضرورة إعداد خطة عمل لصيانة كافة المعدات لرفع كفاءتها بشكل منتظم وعرض موقف العناصر البشرية العاملة بتلك المعدات، ورفع قدراتهم الفنية لإدارة العمل الميدانى بكفاءة عالية، وأهمية التعاون مع جميع الجهات بكل محافظة فى التعامل مع الأزمات.

تأمين محطات مياه الشرب والصرف الصحي

وشدد «نجيب»، على ضرورة تأمين محطات ومنشآت مياه الشرب والصرف الصحى، وتركيب كاميرات مراقبة فى جميع عنابر المحطات الرئيسية الكبيرة، ووضع خطط للتعامل مع أى أزمات أو طوارئ تتعلق بالتشغيل والصيانة، وتشكيل لجان أمن بكافة الأفرع التابعة لمتابعة أمن وسلامة المحطات لتوفير الخدمة بشكل دائم دون توقف .

وأشار إلى وضع سيناريوهات للأزمات المحتملة وسبل وآليات التعامل تزامنا مع قدوم فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار مع ضرورة الاهتمام بتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية بكافة مواقع العمل.

وأكد رئيس الشركة، سرعة البدء فورا فى تشكيل لجان تتولي فحص، وحصر الحالة الفنية لكافة المعدات وإنهاء كافة الملاحظات الخاصة بهذا الشأن، تمهيداً للتأكد من الجاهزية الكاملة وتأدية المهام المطلوبة علي أكمل وجه للتعامل اللحظى في أوقات الأزمات.