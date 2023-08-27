للتيسير على المشتركين.. عناوين مراكز خدمة العملاء بشركة مياه المنوفية

تواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطوير منظومة خدمة العملاء لتقديم خدمة متميزة تنال رضا واستحسان المشتركين في جميع الفروع المنتشرة بجميع المحافظات

الخدمات التي تقدمها مركز خدمة العملاء للمشتركين

وتستعرض «الوطن» وفقا للصفحة الرسمية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء للمشتركين من بينها التعاقد على إدخال العدادات، واستقبال الشكاوى، وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع، والاستعلام عن الفواتير، وسداد الفواتير، واستبدال العدادات العاطلة، وإصلاح وصيانة العدادات الميكانيكية ومسبقة الدفع، خدمة التعاقد على عداد مياه جديد وخدمة التصالح على وصلة خلسة وخدمة توصيل خدمة الصرف الصحي وخدمة تغير اسم المتعاقد محل الاشتراك وخدمة فحص ومعايرة العداد وخدمة تعديل أو استبدال وصلة مياه أو وصلة صرف صحى وخدمة إضافة وحدة أو أكثر على اشتراك فرعي وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه وجميع المشكلات التجارية التي قد تواجه العملاء.

عناوين مراكز خدمة العملاء بشركة مياه المنوفية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عناوين فروع ومقرات مراكز خدمة العملاء للتيسير على المشتركين وتقديم خدمة بشكل متطور وتكنولوجي وهي كالتالي:

* مركز خدمة العملاء بشبين الكوم «مدينة»

- مقر إيرادات فرع شبين الكوم شارع جمال عبد الناصر بجوار المطحن

* مركز خدمة العملاء بشبين الكوم «قرى»

- مقر إيرادات فرع شبين الكوم شارع جمال عبد الناصر بجوار المطحن

* مركز خدمة عملاء البتانون

- محطه صرف رقم 5 بالبتانون،

* مركز خدمة عملاء اصطباري

- بالمحطة الجديدة

* مركزخدمة عملاء بركه السبع

- بمقر فرع الشركة بشارع النصر بجوار مكتب البريد

* مركز خدمة عملاء تلا

- بمقر الفرع البر الغربي ترعه البتانونية بجوار شبكه الكهرباء

* مركز خدمة عملاء الشهداء

- بمقر الفرع بجوار شارع جسر السمسميه الغربي

* مركز خدمة عملاء منوف

- بمقر الفرع طريق سرس بجوار مبني الرى

* مركز خدمة عملاء سرس الليان

- بجوار مستشفى الكلى أمام محطة صرف 1

* مركز خدمة عملاء قويسنا

- بمقر ايرادات فرع قويسنا على الطريق السريع

* مركز خدمة عملاء مركز السادات

- مركز السادات بالطرانه

* مركز خدمة عملاء الباجور

- بمقر الفرع الشركة بالباجور

* مركز خدمة عملاء أشمون

- بمقر الفرع الشركة بأشمون .