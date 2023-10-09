إزالة 4 مكامير فحم مخالفة في حملة مكبرة بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء محمد عيسى عمار، وبالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، حملة مكبرة في إطار جهود محافظة البحيرة لدعم المشروعات صديقة البيئة، والتي تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة، وإزالة مكامير الفحم العشوائية غير المطورة بنطاق المحافظة.

إزالة 4 مكامير فحم في حملة

أسفرت الحملة عن إزالة 4 مكامير فحم عشوائية على مساحة 1200 متر بقرية الصديق بمركز أبو المطامير، لمخالفة الاشتراطات البيئية.

ومن جهتها، وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف حملات المرور الميداني على المكامير العشوائية بنطاق المحافظةن ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن، للحفاظ على البعد الصحي للمواطنين وتعظيم الفوائد الاقتصادية لمكامير الفحم المطورة.

كما شهدت مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، أمس، حملة مكبرة أسفرت عن غلق 3 مكامير فحم مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.