نواب يدينون لجوء مرشح محتمل إلى طرق غير قانونية لتحرير التأييدات

أدان عدد من النواب، محاولات البعض تحرير تأييدات مزورة، لصالح مرشح رئاسي، مؤكدين أنه لابد من التصدي لأي محاولات لإفساد المشهد الانتخابي الديمقراطي.

مجلس النواب يدين التأييدات المزورة

وقال النائب حسام عوض الله، عضو مجلس النواب، أن ما فعله أحد المرشحين المحتملين، هو محاولة لافساد المشهد السياسي الديمقراطي، مدعومُا بجماعة إرهابية، مطالبا بتفعيل القانون.

وقال النائب عمرو قطامي عضو مجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية من أهم الاستحقاقات الدستورية، وأن البعض يحاول فرض نفسه وإقحامها في العملية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني، كشف التوافق الوطني بين الأحوال والقوى السياسية، ألا البعض يغرد خارج السرب.

تأييدات الانتخابات الرئاسية

وأدان النائب محمود الصعيد عضو مجلس النواب، إقدام أحد المرشحين المحتملين، على اتباع طرق وسبل غير قانونية بتحرير تأييدات مزورة.

وطالب الصعيدي، بضرورة تفعيل القانون والتصدي لهذه الممارسات، التي تهددف إلى خلق بلبلة للمشهد الديمقراطي، والتنوع في المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، وأن اللجوء التزوير والحيل غير القانونية تدل على عجز المرشح وفشله في الحصول على تأييدات.