أمطار تضرب 9 محافظات غدا.. وتحذير لـ4 فئات من ظاهرة جوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ يسود طقس غائم جزئيا على مدار اليوم، مع تأثير بعض الظواهر الجوية مثل الأمطار، والشبورة المائية، الرياح، وانخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، إذ سجلت أقصى سرعة لها في محافظات شمال الصعيد وهي «المنيا، بني سويف، سوهاج، الفيوم»، وبلغت 36 كيلومترا في الساعة.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

كما تشير توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض 9 محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الغربية، المنوفية، الشرقية، مطروح»، إلى أمطار متوسطة بنسبة تصل إلى 40% على مدار اليوم.

وتتعرض الطرق إلى ظاهرة الشبورة المائية والرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحيانا، وحذرت الأرصاد 4 فئات نظرا لوجود الأتربة العالقة وهم «مرضى الجيوب الأنفية، حساسية العيون، سائقي المركبات، مرضى الحساسية».

وعن حالة الأمواج في البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، فهي معتدلة، ويتراوح ارتفاعها من 1.5 إلى 2.25 متر.