عضو «كتلة الحوار»: مصر كانت وستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية

أشاد مصطفى جعفر سالمان، عضو مؤسس كتلة الحوار، وعضو أمناء مجلس الشباب المصري، بالتحركات المصرية والاتصالات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الجانب الأوروبي والأمريكي والعربي، لإقرار التهدئة ووقف التصعيد ضد قطاع غزة، إذ وجه الرئيس فور وقوع الاشتباكات، بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين.

وأكد عضو أمناء مجلس الشباب المصري، في بيان اليوم، أن موقف مصر ثابت منذ عقود بدعم القضية الفلسطينية، وإرساء السلام في الشرق الأوسط والحفاظ على هدوء المنطقة.

موقف مصر ثابت منذ عقود بدعم القضية الفلسطينية

وكان سامح شكرى وزير الخارجية، أجرى العديد من المشاورات مع دول أوروبية وعربية وآسيوية، مؤكدا ضرورة الوصول إلى حل لوقف العنف والتصعيد، محذرا من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر كانت وستظل دائما الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، ولم تتأخر أبدا في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه، وكانت دائما تحث المجتمع الدولى على مطالبة الاحتلال بوقف الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني الأعزل، والكف عن الأعمال الاستفزازية ضده، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر الواضحة والحاسمة لحل تلك القضية التي استمرت عقودا، وتتمثل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، في مقدمتها حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الوطني الفلسطيني، وهو ما يضمن سلاما دائما وعدم اشتعال الحرب مرة أخرى.

ضرورة ضبط النفس حتى لا يسقط أبرياء

وطالب «سالمان» الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بضبط النفس، حتى لا يسقط ضحايا أبرياء، وأن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة.

وأشار إلى أنه لا بد من الاستجابة الدولية لدعوات مصر في احتواء الموقف والتعامل الدولي مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، والأولوية لإجراءات تحمى الحقوق الفلسطينية، وفى مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، إذ تنظر مصر لوجود خطورة بالغة للأزمة الحالية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية التي يمكن أن تخرج عن إطار السيطرة.