عفاف مصطفى دجالة مسلسل جعفر العمدة تكشف كواليس تصوير مشهد «الطشت»

خطفت الفنانة عفاف مصطفى الأنظار إليها، بعد ظهورها بشخصية دجالة ومشعوذة خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وتأديتها أحد المشاهد الصعبة والتي خرجت في الوقت نفسه بشكل كوميدي وتلقائي، من خلال وضع وجهها داخل إناء به ماء وصابون، والخروج منه كأنها في حالة إغماء، الأمر الذي أصاب منة فضالي التي تؤدي شخصية نرجس إحدى زوجات العمدة، بالفزع والخوف.

مسلسل جعفر العمدة

وسردت الفنانة عفاف مصطفى «دجالة» مسلسل جعفر العمدة، تفاصيل المشهد، وذلك عبر حسابها على موقع فيس بوك، وتأكيدها أن المخرج محمد سامي لم يجبرها على تأدية المشهد بهذه الطريقة، ولكن سألها في البداية إذا ما كان لديها فضولًا لعمل ذلك من عدمه.

عفاف مصطفى مشعوذة في مسلسل جعفر العمدة

وأشارت إلى أنها بطبيعتها مجازفة للغاية، ومن ثم وافقت على غطس كامل وجهها ورأسها داخل الإناء «طشت»، الأمر الذي دعا المخرج محمد سامي لزيادة طلبه بأن يجعلها تصدر أصواتًا من تحت الماء، ما وفقت عليه أيضًا، على الرغم من مزج المياه بمجموعة من المنظفات والصابون.

تفاصيل المشهد

وأوضحت عفاف مصطفى أنها صورت هذا المشهد من المرة الأولى، دون لجوء المخرج إلى طلب إعادته مجددًا، واصفة ذلك بحسن حظها، وحظيت بتصفيق حاد من قبل كل فريق العمل المتواجد بـ«اللوكيشن».

ولفتت إلى أنها خرجت من الإناء الملئ بالمياه والصابون، ووجهها ملتهبًا، وغير قادرة على الرؤيا وعدم التنفس، ولكن فرحتها بأدائها وحماسها، جعلها تنسى أي إرهاق، خصوصًا وأنها لم تكن تقدر على إخراج رأسها من الوعاء قبل أن يقول المخرج كلمته الشهيرة «ستوب» حتى لا يضيع كل مجهودها، ويعاد مجددًا.