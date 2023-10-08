أعلى 5 محافظات تحريرا لتأييدات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.. القاهرة تتصدر

كشفت إحصائية رسمية، عن أعلى 5 محافظات تحريراً لتأييدات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفق ما أعلنه المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمي، موضحاً تفوق السيدات في إجمالي النسب على الذكور، إذ بلغت تأييدات السيدات 752.438 وبلغت نسبة تأييدات الذكور 377.667 في مختلف المحافظات.

ترتيب أعلى 5 محافظات

جاءت محافظة القاهرة في الترتيب الأول، في أكثر المحافظات التي حرر مواطنوها تأييدات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بنسبة 169741 تأييدا، وجاءت الجيزة في الترتيب الثاني بنسبة 183631 تأييدا، ومحافظة القليوبية بنسبة 94635 تأييدا، وجاءت محافظة الإسكندرية في الترتيب الرابع بإجمالي تأييدات 69666، وأخيراً محافظة الدقهلية بإجمالي 69101 تأييد.

أبرز تصريحات المستشار محمود فوزي في مؤتمر الحملة الانتخابية

- الحملة ستدشن موقعًا إلكترونيًا ومواقع تواصل اجتماعي ستعلن خلالهما كل أنشطتها وكذلك رؤية المرشح.

- تأكيد حرص المرشح على أن تشهد العملية الانتخابية حالة زخم تولد حياة سياسية مفعمة بالحيوية.

- ستعقد الحملة لقاءات متعددة مع كافة ممثلي قطاعات المجتمع المصري للاستماع إلى رؤاهم واقتراحاتهم.

- ستقوم الحملة بجولات ميدانية بالمحافظات.

- الترحيب بكل وسائل الإعلام ودعوتها لتقديم استفساراتها بشكل مستمر.

- إعلان الحملة أنَّها ستعمل بشكل غير نمطي وقائمة على المشاركة الجماعية لكل أطياف المجتمع المصري لاستعادة اصطفاف 30 يونيو.

- تقديم التحية لكل المرشحين والتأكيد على الاستعداد للتواصل والتنسيق مع كافة الحملات النظيرة.