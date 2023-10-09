نائب رئيس حزب المؤتمر: الدولة حريصة على التخفيف عن المواطنين

قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتوافق على تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية بنسب 15 إلى 25% بحد أقصى، اعتبارا من السبت المقبل، يعكس حرص القيادة السياسية على النهوض بمستوى حياة المواطنين، وتعزيز نشاط الاقتصاد المحلي بشكل عام.

ولفت في بيان إلى أن هذا الإجراء يأتي لتخفيف الضغط المالي على المستهلكين وتعزيز القوة الشرائية، من خلال تخفيض أسعار هذه السلع الرئيسية، ما يساعد الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

القرار يتماشى مع مناخ الإصلاح الاقتصادي

وتابع فرحات أن هذا القرار يعكس التجاوب مع نبض الشارع، ويعد مقاربة رشيدة مع متطلبات الشرائح المجتمعية، كما يتماشى مع مناخ الإصلاح الاقتصادي، بالتخفيف من أعباء الأسر وتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له تأثيراته الإيجابية على حركة السوق، وسيقف في مواجهة المنصات المعادية التي تراهن على الفشل.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التضخم أكبر تحدي يواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، ومصر قادرة على تجاوز هذه الأزمات، وهذا القرار من شأنه الحفاظ على ضبط واستقرار الأسعار في السوق المحلي، رغم التطورات السلبية التي يشهدها العالم نتيجة الأزمة الحالية، ويكشف حرص الدولة على التخفيف عن المواطنين رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.