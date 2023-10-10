إنجازات 10 أعوام.. افتتاح 3 مستشفيات جديدة بالمنيا تقدم خدمة متميزة

وضعت الدولة المصرية، خطة مدروسة لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، فقبل 3 سنوات تم افتتاح 3 مستشفيات عملاقة وضخمة في مراكز ديرمواس وسمالوط وملوي، التي تمثل أكثر من ثلث سكان محافظة المنيا عروس الصعيد، ويتم حاليا إنشاء وإحلال وتجديد 5 مستشفيات مركزية أخرى تشمل باقي مركز المحافظة وهي العدوة ومغاغة وبني مزار ومطاي وأبوقرقاص، بتكلفة تتجاوز المليار ونصف المليار جنيه.

وأشاد نادي عاطف، من سكان مدينة ملوي، بمستشفى ملوي التخصصي، الذي تم افتتاحه قبل 3 أعوام، ليخدم مراكز جنوب المنيا الأكثر في الكثافة السكانية، مؤكدا أن المستشفى الجديد صرح طبي عملاق يضاهي أكبر المستشفيات في القاهرة، وخلال ظهور جائحة كورونا أنقذ هذا المستشفى المئات، حيث تم تخصيص جناح عزل كبير فيه لمصابي «كوفيد»، وكان يستقبل مصابين من كل أنحاء الجمهورية، وبعدها بأشهر تم افتتاح مستشفى ديرمواس النموذجي الذي يضم أحدث الإمكانيات الطبية الحديثة.

وقال محمد أبو السعود، من أبناء مركز سمالوط، لـ«الوطن»، إن المستشفى النموذجي الذي تم افتتاحه قبل عامين، خفف الأعباء المالية على المواطنين الذين كانوا ينتقلون إلى مدينة المنيا لتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية، كما أنقذ الكثير من المصابين في حالات الطواري مثل حوادث الطرق، حيث ظل المركز لفترة طويلة يعاني من عدم وجود مستشفى يخدم السكان البالغ عددهم نحو مليون نسمة، حيث إن سمالوط من أكبر المراكز المكتظة بالسكان في شمال المنيا.

5 مستشفيات مركزية جديدة في المراكز

من جانبه، قال الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في بيان صحفي سابق، إنه جار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي بتكلفة 303.9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 60%، ومستشفى بني مزار المركزي بتكلفة 376.2 مليون جنيه، بالإضافة إلى مواصلة أعمال إنشاء جديد وإحلال عدد من المستشفيات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يجرى العمل على إحلال وتجديد مستشفى العدوة بتكلفة 392.6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 77%، واستمرار أعمال إنشاء مستشفى مغاغة لخدمة 640 ألفا و963 نسمة، ومستشفى أبو قرقاص لخدمة 648 ألفا و642 نسمة.

رفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات

وقالت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، في بيان صحفي، إنه جار إجراء أعمال رفع كفاءة شاملة لـ8 مستشفيات صدر وحميات على مستوى المحافظة، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير بمستشفى حميات بني مزار 90%، وحميات ديرمواس 90%، حميات سمالوط 95%، حميات ملوي 95%، حميات العدوة 95%، صدر بني مزار 95%، صدر ملوي 95%، مشيرة إلى استمرار أعمال التطوير لـ 111 وحدة صحية بالقرى واستلام 34 وحدة وذلك بعد رفع كفاءتها.