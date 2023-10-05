أطفال حضانة يجسدون معركة أكتوبر في المنيا: صنعوا حواجز أمنية

جسد أطفال الروضة داخل كنيسة منهري في مركز أبو قرقاص، بجنوب محافظة المنيا، ملحمة انتصارات أكتوبر المجيدة، حينما صنعوا حواجز وكمائن ودشم أمنية حاملين أسلحة مصنوعة من البلاستيك.

غرس قيم الولاء والانتماء بين الأجيال

وقال باسم العوام من قرية منهري في مركز أبو قرقاص في تصريحات لـ«لوطن»، إن أطفال حضانة الروضة بكنيسة منهري يحتفلون بانتصارات أكتوبر كل عام بطرق مختلفة ومبتكرة، بهدف غرس قيم الولاء والانتماء بين الأجيال وتعريفهم بالتضحيات العظيمة التي قدمها رجال القوات المسلحة البواسل في حرب أكتوبر المجيدة تزامنا مع الاحتفال بمرور 50 عاما على اندلاعها.

وأضاف، أن روضة الكنيسة تحت رعاية القس كاراس مكرم شفيق، تهتم بكل الأنشطة التي من شأنها تعزيز قيم حب الوطن، حيث تتولى عطيات عبدالفضيل مسؤولة الروضة مهمة وضع خطط للأنشطة المختلفة داخل الروضة والتي تستمر على مدار العام.

وقد أقام أطفال الروضة خلال الاحتفالات بانتصارات أكتوبر حواجز وكمائن أمنية وحملوا أسلحة عبارة عن لعب بلاستيكية، كأنهم يخوضون حربا حقيقية مما نال استحسان وقبول أهالي القرية الذين يحرصون على ترديد ملحمة حرب أكتوبر أمام أبنائهم.

وضع أكليل زهور على قبر الجندي المجهول

ووضع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه اللواء محمد مصطفى ضبش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المحافظة، والعميد إيهاب بكرى المستشار العسكري للمحافظة، اليوم الخميس، إكليل من الزهور، على النصب التذكاري للجندي المجهول بشارع كورنيش النيل، بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.