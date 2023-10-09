محافظ مطروح: تخصيص قطع أراضي لإنشاء مبان خدمية وسكنية في عدة مناطق

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات التنفيذية المعنية، وبدأ الاجتماع بتوجيه محافظ مطروح الشكر لجميع الجهات التنفيذية المعنية وتضافرها بالمعدات والأفراد في مواجهة أزمة السيول التي تعرضت لها مدينة مرسى مطروح مؤخرا.

كما وجه الشكر لأهالي مطروح لوعيهم وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية وحسن إدارة الأزمة بالمحافظة التي أشادت بها أجهزة الدولة والسيطرة عليها خلال 48 ساعة في ظل متابعة أجهزة الدولة والوزارات المعنية على مدار الحدث وتقديم الدعم للمحافظة.

تقرير للسلامة الفنية للمعدات خلال 24 ساعة

ووجه محافظ مطروح، اليوم، خلال الاجتماع بمحافظة مطروح لجميع الجهات بالإسراع في معاينة وإنهاء تقرير السلامة الفنية خلال 24 ساعة لجميع المعدات والسيارات بجميع مراكز المدن والقطاعات الخدمية ومراجعة كفاءتها والصلاحية الفنية والأعطال والإجراءات اللازمة، مع تذليل العقبات لسرعة الصيانة والإصلاح للوصول إلى كفاءة 100% وذلك قبل نهاية نوفمبر المقبل.

إنشاء مبانٍ خدمية في مطروح

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح على قرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 متر مربع، لإقامة مبنى الخدمات الوقائية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمدينة براني، وقطعة أرض بمساحة 384 مترا مربعا بمرسى مطروح، لإقامة مبنى مركز وحدة تراخيص المحال العامة، وتخصيص مساحة 170 مترا مربعا لإقامة مكتب بريد القصر غرب مدينة مرسى مطروح، وإعادة النظر في طلب تخصيص لمساحة 900 متر مربع، وتعديلها وفق النموذج لإقامة مكتب بريد بقرية زاوية العوامة بالضبعة.

إنشاء عمارات سكنية

وناقش المجلس تخصيص أراضٍ لإقامة عمارات سكنية خلف البنك الأهلي ومكتب بريد بمدينة السلوم، مع الموافقة على قرار تخصيص لمساحة 420 مترا مربعا لإنشاء مقر الإدارة التعليمية بمدينة السلوم، ومساحة 5220 مترا مربعا لإنشاء مدرسة تعليم ثانوي صناعة بمدينة العلمين، ومساحة 5 آلاف متر مربع ناحية الرمل بمدينة سيوة لإقامة الإدارة الصحية والمبنى الوقائي ومركز الأسرة.

كما تم تخصيص مساحة 37468 مترا مربعا بالعلمين لإقامة موقف العلمين الإقليمي ومسجد ومنطقة خدمات للمنفعة العامة، وتخصيص مساحة 2000 متر مربع في براني لإقامة مبنى الخدمات الوقائية لمنطقة التأمين الصحي، كما جرى عرض الإجمالي العام للخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، ومتابعة أعمال الطرح والموقف التنفيذي والإسراع به بكافة القطاعات.