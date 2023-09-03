محافظة مطروح: 4 إنذارات بالغلق لمنشآت مخالفة 

أعلنت محافظة مطروح، جهودها في تكثيف حملات التفتيش والمراقبة على جميع المنشآت والمحلات التجارية والغذائية، خاصة مع الاقبال السياحى الكبير، الذي تشهده المحافظة حاليا، مع متابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة، وتوجيه أربعة إنذارات لمنشآت بالغلق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

المرور على الفنادق والمحال التجارية

قال محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، إن هناك توجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة، ونظمت لجنه المرور على الفنادق والمحال التجارية والمطاعم برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف وبمشاركة مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين والقوى العاملة والبيئة والمرافق والحماية المدنية وغيرها من الجهات المعنية، حملة للمرور علي عدد من المنشات والمحال العامة والمطاعم للتأكد من الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية.

إنذارات للمنشآت المخالفة

وأضاف مدير عام السياحة، أن الحملة أسفرت عن إعدام عدد 95 كيلوجرام مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد 4 إنذارات، تنوعت بين عدم التأمين على بعض العاملين عدم وجود عقود عمل ودفاتر حضور وانصراف للعاملين، بالإضافة إلى عدد 4 محاضر نظافة، عدم استكمال الشهادات الصحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.