برلماني: تزوير تأييدات لأحد مرشحي الرئاسة مخالف لنزاهة العملية الانتخابية

استنكر النائب عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، محاولة بعض المواطنين تحرير تأييدات مزورة لأحد المرشحين الرئاسيين.

وجاء ذلك تعليقًا على أشار إليه بيان وزارة الداخلية، بضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية - الجيزة - الفيوم - السويس) في أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

القبض علي 8 اشخاص اثناء تحرير تأييدات مزورة لصالح مرشح محتمل للرئاسة

وقال «مغاوري» في تصريحات لـ«الوطن»، إن مثل تلك الأساليب التي يفعلها أنصار هؤلاء المرشحين، لا تليق بحدث كبير مثل الانتخابات الرئاسية المصرية، لذا كان من الضروري الرد عليها بقوة لردع من تسول له نفسه للتلاعب بشكل غير قانوني.

وأضاف نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، أن النزاهة واحدة من أهم صفات الانتخابات التي أكدت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يجب على المرشح أن يتمتع بها، فكيف يثق الناس في شخص يدير دولة وهو بالأساس يحث على التزوير.

وعثر بحوزة هؤلاء المزورين على إجمالي (596) نسخة من التوكيلات المزورة خالية البيانات، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التي قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.