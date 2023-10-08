في رابع أيام فتح باب الترشح.. أبرز أخبار الانتخابات الرئاسية 2024

أخبار متنوعة شهدها رابع أيام فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وضمن خدمات «الوطن» التي تقدمها للجمهور، نستعرض أبرز الأخبار التي حدثت خلال اليوم، ضمن ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي تقام في ديسمبر المقبل.

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل 3 أحزاب و«التنسيقية»

وجاءت أبرز أخبار الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الأحد كالتالي:

واستقبلت اليوم حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي 3 أحزاب وهم حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والتجمع، وذلك بمقر الحملة في محافظة القاهرة، كما استقبلت أيضًا وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن برنامج الحملة للقاءات واجتماعات مع عدد من الأحزاب السياسية.

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تشكر أبناء الشعب المصري

قدمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الشكر والتقدير لجميع أبناء الشعب المصري في جميع محافظات مصر، الذين قدموا تأييداتهم لدعمه في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يقدم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات

أعلن المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، تقديم أوراق ومستندات ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد حصوله على 40 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وهو ضعف النسبة المطلوبة ضمن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأعلنت الهيئة قبول أوراق المرشح فريد زهران، وأكدت أنها ستقوم بفصحها لتأكيد استيفاء الشروط.

المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر ينهي الكشف الطبي

وأنهى المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، إجراءات الكشف الطبي، اليوم الأحد، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يتجه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل التقدم بأوراق ترشحه خلال الأيام المقبلة؛ استعدادا لخوض العرس الديمقراطي.

عبدالسند يمامة يصل مقر البرلمان للحصول على تزكيات الترشح للرئاسة

ووصل اليوم الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي المحتمل، ورئيس حزب الوفد، إلى مقر مجلس النواب للحصول على تزكيات النواب التي حصدها من أجل التقدم بها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المتوقع أن يتقدم المرشح الرئاسي المحتمل غدًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل تقديم أوراق ترشحه رسميًا.