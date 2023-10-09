بعد قليل مؤتمر لإعلان تفاصيل اليوم الخامس لتلقي طلبات الترشح 

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد قليل، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة لإعلان تفاصيل اليوم الخامس لتلقي طلبات الترشح.

وتقدم اليوم المرشح الرئاسي المحتمل، عبد السند يمامة، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتضمَّن ملف أوراق المرشح الرئاسي المحتمل عبد السند يمامة التي قدمها للهيئة الوطنية للانتخابات، الحصول على التزكيات المطلوبة من أعضاء مجلس النواب المحددة بالقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفحصت لجنة تلقي طلبات المرشحين بالهيئة الوطنية للانتخابات كل الأوراق والمستندات التي تسلمتها، حيث يتم استخدام أجهزة الماسح الضوئي في عملية فحص التزكيات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، والتأكد من أنها تساوي العدد المطلوب قانونا كأحد الشروط الأساسية للترشح.