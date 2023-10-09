«تجارية القليوبية»: مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع تحمل الخير للمصريين

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، هدفه مصلحة المواطن ومدى حرص القيادة السياسية على تخفيض أسعار السلع في الأسواق، وهو ما سيلاحظه المواطنون خلال الأيام المقبلة في وجود انخفاض في عدد من السلع ولتخفيف الأعباء عن المواطنين في أسرع وقت ممكن.

خفض أسعار السلع الأساسية ورفع المعاناة

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما تحاول وتسعى بكل قوة لخفض أسعار السلع الأساسية، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، لافتا إلى أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن هناك 7 سلع ستنخفض أسعارها بنسب كبيرة تصل لـ25%، يحمل بشرة خير للمواطنين ومراعاة للبعد الاقتصادي للمواطنين وللتخفيف عليهم.

التاجر من مصلحته سرعة دوران رأس المال

وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن التاجر من مصلحته سرعة دوران رأس المال، وبالتالي أن يبيع كثيرا بسعر أقل أفضل من أن تظل بضاعته كما هي، لافتا إلى أن في حالة تفعيل آليات السوق المتمثلة في عمل وفرة كبيرة في السلع ومنع الاحتكار وحرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص، وفي حالة تطبيق هذه المعادلة المتمثلة في تفعيل آليات السوق ستنخفض الأسعار تلقائيا، وأنه لا يوجد تاجرا جشعا يتحكم في السعر نظرا لأن المواطن له حرية الاختيار في شراء السلع طالما بنفس الجودة، فلن يشتري بسعر أعلى من تاجر ويترك تاجر اخر يبيع بسعر أقل وتحقيقا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.

وأشار «الفيومي» إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستضمن خفض أسعار السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة بنسبة 25%، وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل، بجانب أيضا 15% خصم في أسعار الدواجن والبيض، وليس ذلك فقط بل تسعى الحكومة لخفض أسعار بعض المنتجات الأخرى خلال الأيام المقبلة.