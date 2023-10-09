إعادة دهان المطبات بأهم ثلاثة محاور رئيسية في الشروق

أعلن المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، البدء في إعادة الدهان المروري للمطبات الصناعية بالمحاور الرئيسية، تحقيقا لشروط السلامة المرورية، موضحا أن خطة العمل استهدفت محاور «الغربي، الأوسط، الشرقي»، وتضمن الأعمال دهان مطبات التهدئة بالألوان الفسفورية «أبيض وأصفر».

وأكد رئيس الجهاز الاستمرار في رفع كفاءة شبكة الطرق بهدف تأمين حركة السير وسلامة المواطنين بمدينة الشروق.

«سعد» يُراجع الحالة الفنية لمُعدات الطوارىء

كان المهندس علي سعد، أجرى جولة مفاجئة لمراجعة الحالة الفنية للمعدات المخصصة لمواجهة الأمطار، في ضوء توقعات الأرصاد الجوية بتعرض بعض المدن لسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، باصطفاف جميع المعدات والأدوات الخاصة بالجهاز وشركات التشغيل والصيانة والتنمية والتجربة الحية لكل مُعدة.

وشدد «سعد» على ضرورة رفع حالة الاستعداد ومراجعة خطة الصيانة بالأحياء، وتطهير غرف صرف الأمطار ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية الروافع خلال أوقات الطوارئ.