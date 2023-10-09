المستشار الإعلامي للأونروا: الأوضاع في قطاع غزة خطيرة جدا

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الأوضاع في قطاع غزة خطيرة جدا.

وأضاف «أبو حسنة»، في تصريحات خاصة لـ«لقاهرة الإخبارية»، صباح اليوم، أنّ ما يقرب من 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى 66 مدرسة تابعة لنا في قطاع غزة.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة «حماس» عبر الجو والبحر والبر، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.