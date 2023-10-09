رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المستشار الإعلامي للأونروا: الأوضاع في قطاع غزة خطيرة جدا

كتب:

هانى حسن
09:20 ص | الإثنين 09 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن الأوضاع في قطاع غزة خطيرة جدا.

وأضاف «أبو حسنة»، في تصريحات خاصة لـ«لقاهرة الإخبارية»، صباح اليوم، أنّ ما يقرب من 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى 66 مدرسة تابعة لنا في قطاع غزة.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة «حماس» عبر الجو والبحر والبر، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يواصل قصف غزة واستشهاد 465 فلسطينيا

«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تاريخ مساندة مصر للقضية الفلسطينية (فيديو)

«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يقصف منزلا في حي الشجاعية شرق قطاع غزة

«القاهرة الإخبارية»: استشهاد 465 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

«القاهرة الإخبارية»: استشهاد 9 أشخاص في قصف إسرائيلي على رفح الفلسطينية