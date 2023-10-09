افتتاح معرض «أهلا مدرستي» بكفر الشيخ.. ملابس وأحذية مجانية لغير القادرين

افتتح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء اليوم، معرض «أهلا مدرستي» لتوفير الملابس للطلاب والطالبات الأولى بالرعاية، وجرى توفير 1000 قطعة ملابس وأحذية وحقائب وأدوات مدرسية وملابس رياضية.

توفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال

كما تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددا من المدارس للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والتلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية، مؤكداً انتظامها دون أية معوقات.

وحرص «عبدالله» على تفقد الفصول الدراسية، وتابع شرح المعلمين للدروس، ووجه بالاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهاري، مشددا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع انتظام الدراسة

كما تفقد وكيل وزارة تعليم كفر الشيخ، فصول مدرسة سيدي جمال، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة قرية 69 التابعة لإدارة الحامول، ومدرسة المجد 50 الابتدائية، ومدرسة المجد 50 الإعدادية التابعتين لإدارة الرياض التعليمية بداية بدورات المياه، للاطمئنان على نظافتها، وتفقد معامل المدرسة المتعددة، وحجرة الاقتصاد المنزلي، كما تفقد الفصول والمكتبة.