«اليونيفيل» ترصد انفجارات في جنوب لبنان وتحث جميع الأطراف على ضبط النفس

قال المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل»، أندريا تيننتي، إن جنود حفظ السلام التابعين لقوة «يونيفيل» رصدوا بعد ظهر اليوم الاثنين، عدة انفجارات بالقرب من بلدة «البستان» في جنوب غربي لبنان.

محاولة جمع مزيد من المعلومات

وأضاف «تيننتي»، في بيان قبل قليل، أن اليونيفيل تعمل على جمع المزيد من المعلومات، موضحاً أن رئيس بعثة اليونيفيل، اللواء أرولدو لاثارو، على اتصال مع الأطراف المعنية، ويحثهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واستخدام آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل لمنع المزيد من التصعيد والخسائر في الأرواح.

رهائن من فرنسا لدى الفصائل الفلسطينية

في سياق مواز، كشفت الخارجية الفرنسية عن مقتل أحد مواطنيها مع تواجد عدد رهائن فرنسيين في الرهائن التي تحصلت عليها الفصائل الفلسطينية بعد تنفيذها عملية طوفان الأقصى التي بدأت في ساعة مبكرة من يوم السبت السابع من أكتوبر بشكل مباغت لم يتوقعه الإسرائيليين، وحاليا تطالب أغلب الدول بالتهدئة بين الطرفين فيما دعت دولة المغرب إلى عقد اجتماع عاجل في جامعة الدول العربية لبحث الوضع في فلسطين.