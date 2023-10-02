وزير الري: الصخرة المقام عليها قلعة قايتباي كانت مهددة بالانهيار والدولة تدخلت

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الصخرة المقام عليها قلعة قايتباي كانت مهددة بالانهيار والدولة تدخلت، موضحا أنه تم عمل ممر لحماية القلعة وعادت القلعة لشبابها.

وأضاف خلال كلمته في جلسة بعنوان «الأمن المائي والأمن الغذائي»، بمؤتمر «حكاية وطن»، أن هناك مرسى للمركب الزجاجي لأن هناك آثاراً غارقة كان لا بد من احترامها، مردفا: «نتمنى الرئيس السيسي يكون هناك فرصة يفتتحه في المستقبل القريب».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة بعنوان «الأمن المائي والأمن الغذائي»، في إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.