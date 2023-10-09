رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية الجديد يجتمع مع مديري الإدارات التعليمية

اجتمع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، مع مديري الإدارات التعليمية الخمس «المنتزه- شرق - وسط - العامرية - غرب الورديان»، وموجهو العموم، اليوم، بحضور أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وعدد من مديري الإدارات بديوان المنطقة، لبحث آليات العمل بالمنطقة خلال الفترة المقبلة، وإيجاد الحلول المناسبة لمصلحة العمل.

بدأ رئيس المنطقة الاجتماع بشكر رئيس المنطقة ووكيلها الثقافي السابقَين، على ما بَذَلاه من جَهد في خدمة العملية التعليمية، داعِيَن لهما بالسداد والتوفيق في موقعهما الجديد.

أول قرار من رئيس أزهرية الإسكندرية الجديد

ووجه رئيس المنطقة الأزهرية، أول طلب منه للعاملين بالمنطقة، الذي تمثل في يعد كل مدير إدارة تقريرًا عما تم خلال الفترة السابقة، وآخر ما وصلت إليه الإدارة من عمل، وما هي المشكلات التي تواجه العمل، والمقترحات الواقعية والموضوعية التي يمكن أن تساهم في حل المشكلة.

أزهرية الإسكندرية: على الجميع استخدام صلاحياته في العمل

وأكد أن التغيير سنة الحياة، وسنة الكون من حولنا، لأن لا حدود للتطوير والتغيير، وأن كُل ما نستطيع أن نتخيله نستطيع أن نطبقه، إذا ما تعاون الجميع وعمِل وفق فكرٍ مؤسَّسيٍّ، مضيفا أن الكل مسؤول وعلى الجميع استخدام صلاحياته التي خولها له موقعه في العمل.

واختتم اللقاء، بالاستماع إلى مديري الإدارات ووجهة نظرهم في آليات تطوير منظومة العمل.