رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر العلمي «إعداد المعلم نحو التعليم الأخضر»

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، المؤتمر العلمي الثالث عشر تحت عنوان «إعداد المعلم وتدريبه في ضوء التوجه نحو التعليم الأخضر.. رؤى وآفاق مستقبلية».

أهمية كلية التربية في نشر العلم والمعرفة

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، أهمية كلية التربية ودورها الرائد في نشر العلم والمعرفة والثقافة في المجتمع والعالم، مشيرا إلى حرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور على الاهتمام بالمعلم ودور كليات التربية في تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق تنمية حقيقية في المجتمع لأن المعلم هو المسؤول الأول في خلق جيل واعي فاهم قادر علي مواجهة تحديات المجتمع بوجه عام.

دمج التعليم الأخضر في برامج إعداد المعلمين

وأكد رئيس الجامعة ضرورة دمج التعليم الأخضر في برامج إعداد المعلمين والمبادرات والأنشطة التوعوية والتدريبية من خلال الشراكة مع وزارة البيئة من أجل تقديم البرامج التوعوية وورش العمل للمعلمين، وضرورة دمج التعليم الأخضر ضمن مناهج وبرامج التدريب لدى المتعلمين والمعلمين لزيادة الوعي بأهمية المحافظة على البيئة لتحقيق التنمية البيئية المستدامة، بالإضافة إلى تأهيل المعلم في ضوء توجهات الدولة نحو التعليم الأخضر وتحقيق الرؤى المستقبلية وملاحقة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الآن واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم وتطوير برامج المعلمين بكليات التربية.

أهداف مؤتمر إعداد المعلم نحو التعليم الأخضر

ومن جانبها تحدثت الدكتورة ناهد غنيم عميد الكلية، عن أهداف المؤتمر المتمثلة في التعرف على مفهوم التعليم والتعلم الأخضر ومبررات التحول نحوه في ظل التوجهات العالمية للاهتمام بالبيئة وقضايا التنمية المستدامة، تطوير منظومة التنمية المهنية للمعلم وتدريبه للتجاوب المستمر مع متطلبات التعليم الأخضر ونماذجه المعاصرة، تقديم نماذج عالمية في إعداد وتدريب المعلمين للتفاعل بإيجابية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قامت الدكتورة ناهد غنيم عميد الكلية، بتسليم درع المؤتمر للدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، كما قام رئيس الجامعة والعميد بتكريم الدكتور عبد الهادي السيد عبده العميد الأسبق لكلية التربية جامعة المنوفية، لحصوله على الشخصية التربوية لعام 2023، وتم تقديم درع المؤتمر أيضا إلى الدكتور خالد خضر مدير المركز الإقليمي باليونسكو.