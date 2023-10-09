أبرز 5 مشاهد من الأزمة الفلسطينية في 24 ساعة.. صافرات الإنذار تدوي وسط إسرائيل

شهد قطاع غزة الفلسطيني العديد من المشاهد منذ يوم السبت الماضي، نتيجة التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي كان ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، لتنفذ حركة حماس عملية جوًا وبحرًا وبرًا، ليستهدف في الضربة الأولى مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

وأطلقت حركة حماس 5 آلاف صاروخ في العشرين دقيقة الأولى لبدء العملية، ليستهدف فيها مدنًا مثل القدس وتل أبيب وأشدود والعمق الإسرائيلي، وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي أبرز 10 المشاهد المأساوية التي شهدها قطاع غزة الفلسطيني خلال 24 ساعة الماضية.

1 - جيش الاحتلال: صافرات الإنذار تدوي وسط إسرائيل

دوت صافرات الإنذار، أمس الأحد، في منطقة وسط الاحتلال الإسرائيلي، فيما تعرضت مدينة عسقلان جنوبي البلاد لقصف شديد، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية»

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إنّ صافرات الإنذار دوت في منطقة وسط إسرائيل، والتي تشمل «تل أبيب الكبرى» وتضم عددا من المدن الحيوية.

2- قصف صاروخي من غزة يستهدف مدينة عسقلان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكر أن صافرات الإنذار تدوي في مناطق وسط إسرائيل، كما أكدت استهداف مدينة عسقلان بقصف صاروخي اطلق من قطاع غزة.

3- جيش الاحتلال يطلب عدم من المواطنين عدم مغادرة المنزل

طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مستوطني سديروت عدم مغادرة منازلهم حتى إشعار آخر، كما أكّد وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، وجود مواطنين أمريكيين بين الأسرى في غزة، لكنه لم يقدم تفاصيل عنهم

4- ارتفاع عدد شهداء فلسطين وقتلى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، أن عدد المصابين وصلوا إلى 2382، وعدد القتلى تجاوز 700 شخص.

ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 493 شهيدا والمصابين إلى 2751.

5- الجيش اللبناني: قصف إسرائيلي على جنوب لبنان أسفر عن سقوط جرحى.

ذكر الجيش اللبناني، أنَّه سقط عددا من الجرحى بين المدنيين جراء قصف إسرائيلي لـ4 مناطق بالجنوب البلاد.

كما أكّد الجيش اللبناني، أمس، أنَّ وحدات عسكرية إسرائيلية قصفت صباح أمس، بالمدفعية والدبابات مناطق ببلدات شبعًا وحلتًا وكفرشوبا والهبارية، وذلك بعد إطلاق قذائف وصواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية. ارتفاع عدد الشهداء