أول ظهور لأيتن عامر بعد أزمتها الصحية.. من داخل الجيم

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» أول صورة لها بعد تعافيها من أزمتها الصحية.

ونشرت أيتن عامر صورة من داخل الجيم على أنغام أغنيه «لغبطيطا» لحسن شاكوش، وعلقت قائلة: «هوبا رجعنا ليكو».

مرض أيتن عامر

وتعرضت أيتن عامر منذ أيام لأزمة صحية، حيث أصيبت بارتفاع درجة الحرارة بسبب الاجهاد أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، واضطرت إلى تركيب بعض المحاليل.

يذكر أن أيتن عامر طرحت منذ أيام أغنية «اكشف» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب.