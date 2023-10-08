أيتن عامر تحتفل بتصدر أغنية «اكشف» تريند «يوتيوب»

احتفلت الفنانة أيتن عامر، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر أغنية «اكشف» التي طرحتها منذ أيام، لتريند «يوتيوب».

أغنية اكشف لأيتن عامر

وحققت الفنانة أيتن عامر نصف مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة «اكشف» والتي طرحتها مؤخرًا، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب.

أيتن عامر تروج لأغنية اكشف

وروجت أيتن عامر، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، طرح أغنيتها الجديدة «اكشف» قائلة: «تقدروا تشوفوا أغنيتي الجديدة اكشف على قناة يوتيوب، اللينك في البايو، كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب».