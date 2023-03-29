أحفاد المهاجرين على رأس السلطة البريطانية: ريشي سوناك وحمزة يوسف

شغلت أخبار فوز حمزة يوسف بمنصب رئيس وزراء اسكتلندا كأول مسلم يتولى هذا المنصب، الصحف في باكستان في ظل لحظة تاريخية لهذا البلد المسلم في آسيا بعد أن أصبح أحد أبنائها يتولى أكبر منصب في اسكتلندا.

دور كبير لأهل باكستان

وذكرت نور أحمد، مديرة منظمة «أرشيف مواطني باكستان» لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن تعيين حمزة يوسف هو جزء من حركة أوسع تتبلور على الصعيد العالمي لم يتم الاعتراف بها رسميا هو دور أهل باكستان في إحداث تغيرات عالمية جيدة على الصعيد الدولي.

يبلغ يوسف من العمر 37 عاما وأصبح مهاجر مثل رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك ويتولى أكبر منصب في البلاد، حيث تولى سوناك في أكتوبر الماضي منصبا وتبعه في مارس الحالي حمزة ويصبح لأول مرة أكبر هذه المناصب في يد المهاجرين.

عصر المهاجرين

ويبدو أنه عصر المهاجرين حيث يتولى رئاسة وزراء إيرلندا ليوفارادكار ووالده هندي وكأن الأيام ترد لدول آسيا اعتبارها فبعد أن كانت مستعمرة من قبل بريطانيا وأيرلندا أصبح يحكم هاتين الدولتين مهاجرين من الدول المحتلة في الماضي.

مهاجر هندي على رأس السلطة في بريطانيا

وكان ريشي سوناك ابن الهند أول مهاجر يتولى رئاسة وزراء بريطانيا وبعدها بدأت القنوات والإعلام الهندي تهنئته واصفينه بأنه ملكهم، ويرجع 10% من سكان بريطانيا لأصول تعود إلى الهند وباكستان وجنوب آسيا.

مناصب لمهاجرين

ويبدو أن المناصب الرسمية في اسكتلندا ليست وحدها التي تضم مهاجرين لأن زعيم المعارضة في البلاد، أنس سروار ابن مهاجرين من باكستان، وكذلك وزير داخلية بريطانيا سويلا برافرمان له أصول هندية وكذلك عمدة لندن صادق خان من أصول باكستانية.

من هو حمزة يوسف؟

ولد حمزة يوسف في جلاسكو عام 1985 ووالده هو مظفر يوسف من البنجاب الباكستانية، وهاجر حمزة رفقة الأسرة إلى اسكتلندا عام 1960.