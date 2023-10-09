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عضو بـ«الشيوخ»: تحرير توكيلات مزورة لأحد المرشحين لانتخابات الرئاسة مخالفة تستحق العقاب

كتب:

حسام أبو غزالة
07:06 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
النائب عبده أبوعايشة

النائب عبده أبوعايشة

استنكر النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، تحرير أنصار أحد المرشحين المحتملين توكيلات مزورة لصالح المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، قائلا: «مخالفة تستحق العقاب، لكل من تسول له نفسه الكذب على الرأي العام ومخالفة الدستور».

وأشاد أبوعايشة في تصريحات صحفية بيقظة رجال الأمن ومواجهة هذا الأفعال، والتي تمثل مخالفة للقانون، قائلا إن تزوير توكيلات يسيء للعملية الانتخابية.

كان مصدر أمني قد صرح أنه بتاريخ اليوم 9 الجاري تم ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظات «الإسكندرية - الجيزة – الفيوم – السويس»، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة، لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها، للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.

وعثر بحوزتهم على إجمالي 596 نسخة من التوكيلات المزورة «خالية البيانات»، كما تم تحديد وضبط صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المزورة.

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