حزب الاجتماعي الحر: ضبط توكيلات مزورة لمرشح محتمل محاولة لتشويه الانتخابات الرئاسية

انتقدت المستشارة الدكتورة عصمت الميرغني مؤسس ورئيسة حزب الاجتماعي الحر، المحاولات الفاشلة لأحد المرشحين المحتملين لتزوير تأييدات لخوض انتخابات الرئاسة، واصفة هذا الأمر بالمحاولة الفاشلة لتشويه العملية الانتخابية.

ادعاءات وأكاذيب من أجل تشويه العملية الانتخابية

وقالت «الميرغني» في بيان لها: «نحن نرى جميعا ادعاءات وأكاذيب من أجل تشويه العملية الانتخابية»، مثمنة جهود مؤسسات الدولة سواء الهيئة الوطنية للانتخابات أو وزارة الداخلية بشأن الانتخابات الرئاسية، والتصدي لأي محاولات لتشويه الانتخابات.

الميرغني توجه رسالة للاتحاد الأوروبي

ووجهت رسالة للاتحاد الأوروبي قائلة: «شوفوا توكيلات التزوير التي تفضح الفشلة الذين تدافعون عنهم بالباطل»، مطالبة بأن يأخذ القانون مجراه إزاء مثل هذه المحاولات الخبيثة.

وكشف مصدر أمني في وقت سابق، أنه بتاريخ اليوم جرى ضبط 8 أشخاص بمحافظات «الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، السويس» أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري، وعثر بحوزتهم على 596 نسخة من التوكيلات المزورة «خالية البيانات».