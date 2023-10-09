محافظ الإسكندرية يستقبل سفير البيرو لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه خوسيه خيسوس جييرمو بيتانكورت ريبيرا، سفير البيرو في القاهرة، بصحبة وفد من سفارة بيرو، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين على كافة الأصعدة.

سفير البيرو: الإسكندرية من أجمل مدن العالم

وأعرب سفير البيرو، عن إعجابه بتاريخ مصر الطويل، موضحا أنهم في البيرو يدرسون في المدارس عن الحضارة المصرية، وكان دائما معجبا بالإسكندر الأكبر ومدينة الإسكندرية، مضيفا أنه يعتبرها من أجمل مدن العالم، ومؤكدا أن البيرو تستورد المخصبات الزراعية من مصر.

التبادل الاقتصادي والتجاري بين مصر والبيرو

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية هي أقدم «سكندريات العالم»، وبها أقدم شارع بالتاريخ، وهي مدينة عريقة غنية بالتراث والآثار والثقافة، مؤكدا على العلاقات الطيبة بين مصر والبيرو، وعلى الجانبين العمل على تحسين هذه العلاقات وخاصة في مجال التجارة والاقتصاد.

وأشار المحافظ إلى أهمية زيارة وفد البيرو للغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال في الإسكندرية لتحسين التبادل الاقتصادي والتجاري بين مصر والبيرو ولبحث فرص الاستثمار بين الدولتين.