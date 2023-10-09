رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عزة مصطفى: التوكيلات المزورة للمرشح الرئاسي المحتمل خداع للشعب

كتب:

محمد أيمن سالم
07:48 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
الإعلامية عزة مصطفى

الإعلامية عزة مصطفى

علقت الإعلامية عزة مصطفى على ضبط توكيلات مزورة لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، قائلة: «أول مرة أشوف أن الأمل بيحيا بالتزوير، جديدة دي، النهاردة تم ضبط عدد من الأشخاص في بعض المحافظات عاملين توكيلات مزورة لأحد المرشحين المحتملين».

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه جرى ضبط 596 توكيلا مزورا لأحد المرشحين؛ إذ جرى القبض عليهم، بالإضافة إلى القبض على صاحب المطبعة الذي طبع هذه الأوراق.

وتابعت: «يا جماعة الناس هتتعاقب ولا لا، هل هيتم تطبيق القانون عليهم ولا لا، أنت بتتكلم هنا على تزوير وخداع للشعب كمان».

اقرأ المزيد:

الإعلامية عزة مصطفى تشيد بملف جريدة الوطن عن الحوار الوطني

الإعلامية عزة مصطفى: المرأة المصرية هي الجبل الذي يستند عليه الجميع

بـ6 لغات.. الإعلامية عزة مصطفى تشيد بعدد «الوطن» غدا استعدادا لقمة المناخ

«تاج الدين» يمازح الإعلامية عزة مصطفى.. والأخيرة ترد: ده درس خصوصي