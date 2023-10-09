عزة مصطفى: التوكيلات المزورة للمرشح الرئاسي المحتمل خداع للشعب

علقت الإعلامية عزة مصطفى على ضبط توكيلات مزورة لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، قائلة: «أول مرة أشوف أن الأمل بيحيا بالتزوير، جديدة دي، النهاردة تم ضبط عدد من الأشخاص في بعض المحافظات عاملين توكيلات مزورة لأحد المرشحين المحتملين».

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه جرى ضبط 596 توكيلا مزورا لأحد المرشحين؛ إذ جرى القبض عليهم، بالإضافة إلى القبض على صاحب المطبعة الذي طبع هذه الأوراق.

وتابعت: «يا جماعة الناس هتتعاقب ولا لا، هل هيتم تطبيق القانون عليهم ولا لا، أنت بتتكلم هنا على تزوير وخداع للشعب كمان».