رجال أعمال: تعليق الرسوم والجمارك لخفض أسعار السلع «خطوة جيدة»

قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة الحكومة للتحكم في السلع الأساسية، من خلال تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج والخامات لمدة 6 أشهر، خطوة جيدة من جانب الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية، خاصة التي تمس المواطنين جميعاً.

تنفيذ المبادرة بشكل مدروس

وأكد «فتوح» أن المواطن المصري في هذه الفترة تحديداً كان في احتياج شديد لخفض حقيقي لأسعار السلع، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه المبادرة بشكل مدروس ورقابة من رئيس الحكومة ستحقق استقرار سريع في الأسعار وفي شعور المواطن بتخفيض الأسعار.

الخطوة المقبلة الإفراج سريعاً لجميع مستلزمات الانتاج

وأضاف قائلا: « نتمنى في الخطوة المقبلة الإفراج سريعا لجميع مستلزمات الانتاج وألا تتحمل أعباء مالية أو إجرائية بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات لخفض أسعارها بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وأسعار السلع النهائية والعمل علي تعزز ثقة المستهلك في المنتج المصري».

توفير السلع بأسعار مناسبة

وأكد «فتوح» أن صناع مصر دائما كتف بكتف مع الحكومة لما فيه صالح المواطن والصناعة الوطنية لأنها القادرة علي أن تخدم المجتمع من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة وخلق الوظائف للشباب.

الصناع دائما مع المستهلك

وقال: «كصناع لا ننظر في هذه المرحلة إلي مكاسب وكل ما يهمنا الوصول إلي بيئة انتاج تنافسية، كما أننا حريصون في هذه الفترة الحالية ألا يكون هناك زيادات كبيرة في الأسعار لأن الصناع دائما مع المستهلك».

خفض هامش الربح

واضاف أنه لا بد أن تصل الثقافة الحالية للصناع إلي كبار التجار أيضا بخفض هامش الربح حتي تؤتي المبادرة ثمارها وأن يتمتع المواطن بالتخفيضات بشكل حقيقي والتي تصل من 15 إلي 25% وهي نسب سيكون لها مردود إيجابي علي حركة الأسواق والمستهلكين.

توسيع نطاق مبادرة تعليق الرسوم والجمارك

وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية توسيع نطاق مبادرة تعليق الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر لتشمل باقي مستلزمات الانتاج والخامات لجميع الصناعات المصرية .