ماهي أبرز الإجراءات الحكومية لخفض الأسعار؟.. خبير يجيب

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة أعلنت عن إجراءات جديدة لخفض أسعار العديد من السلع الأساسية في الأسواق، ومنها إجراءات الحماية الاجتماعية ومساندة المواطن.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحكومة قدمت مجموعة من الحوافز والتيسيرات للقطاع الخاص بصورة شبه تعاقدية، حيث أن ما تم الإعلان عنه من خفض مجموعة من السلع الأساسية، تم بناءً على تواصل ما بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص.

الحكومة قدمت الكثير للقطاع الخاص

وأشار «جاب الله» إلى أن الحكومة قامت بتقديم كل ما يمكن للقطاع الخاص من أجل خفض أسعار مجموعة السلع الأساسية، التي تم الإعلان عنها، وهو الأمر الذي سيترتب عليه انخفاض في أسعارها.

ولفت إلى أن هذه السلع هي مكون أساسي من مكونات التضخم في مصر، والذي يتأثر بصورة كبيرة من أسعار الغذاء والسلع الأساسية، وبالتالي فإن كل خفض في أسعار السلع الأساسية سيترتب عليه انخفاض في المؤشر الإجمالي التضخم بصورة عامة.

خفض سلع يدخل فيها المكون الأجنبي بتوفير الدولار

ولفت إلى أنه بالنسبة للسلع التي يدخل فيها المكون الأجنبي، فوجود البنك المركزي في الاجتماع وتوفير المكون الدولاري وسرعة الإفراج عن عناصر الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج، سيؤثر بصورة إيجابية جداً، ويساعد على انخفاض الأسعار.