أنغام تختتم حفلات مهرجان الموسيقى العربية 2 نوفمبر

تستعد أنغام للمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ32 بحفل غنائي، 2 نوفمبر المقبل، بمسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

تفاصيل حفلي أنغام في الكويت

وأحييت أنغام مؤخرا، حفلين غنائين ضمن مهرجان ليلة العمر الذي أقيم على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في دار الأوبرا الكويتية ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدمت أنغام خلال الحفل، عددا كبيرا من أغانيها المحببة لدى الجمهور؛ منها نفضل نرقص، ولا دبلت، مجبش سيرتي، سيبك أنت، روحي، لوحة باهتة، عمري معاك، علشان أرضيك وأكتبلك تعهد، بحبك وحشتيني، حالة خاصة، لا تهجى، هو نفس الشوق، لوحة باهتة واساميك الكتيرة وغيرها.