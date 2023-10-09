انطلاق المؤتمر الدولي لفيزياء الليزر بكلية الذكاء الاصطناعي في الغردقة

انطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي لفيزياء الليزر والضوئيات وتطبيقاتها بجامعة جنوب الوادي في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فرع الغردقة، بمشاركة 50 عالما من دول العالم، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمي في ضوء التنمية المستدامة.

المؤتمر الدولي للفيزياء

وقال الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، على هامش الافتتاح، إن فعاليات المؤتمر تستمر حتى 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة 50 عالما من جميع دول العالم، مؤكدا أن علم الفيزياء أحدث ثورة في عالم التكنولوجيا.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة

وذكر «عمارة» لـ«الوطن»، أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة تأسست في عام 2020، لتخريج مهندسين متخصصين في الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات ومهندسين لتطوير نظم الإنترنت، ومهندسين متخصصين في أمن المعلومات بأحدث ما توصل إليه العالم من تقنيات فى مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور الذي تشهده المتغيرات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم.