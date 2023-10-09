رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انطلاق المؤتمر الدولي لفيزياء الليزر بكلية الذكاء الاصطناعي في الغردقة

كتب:

شاذلى عبدالراضي
11:01 ص | الإثنين 09 أكتوبر 2023
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

انطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي لفيزياء الليزر والضوئيات وتطبيقاتها بجامعة جنوب الوادي في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي فرع الغردقة، بمشاركة 50 عالما من دول العالم، وذلك في  إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمي في ضوء التنمية المستدامة.

المؤتمر الدولي للفيزياء 

وقال الدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، على هامش الافتتاح، إن فعاليات المؤتمر تستمر حتى 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة 50 عالما من جميع دول العالم، مؤكدا أن علم الفيزياء أحدث ثورة في عالم التكنولوجيا.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة 

وذكر «عمارة» لـ«الوطن»، أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة تأسست في عام 2020، لتخريج مهندسين متخصصين في الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات  ومهندسين لتطوير نظم الإنترنت، ومهندسين متخصصين في أمن المعلومات بأحدث ما توصل إليه العالم من تقنيات فى مجال الحوسبة والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور الذي تشهده المتغيرات التكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم. 

اقرأ المزيد:

جامعة جنوب الوادي: الكشف على 514 مواطنا في قافلة طبية بقرية المراشدة

وظائف شاغرة في جامعة جنوب الوادي.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

جامعة جنوب الوادي تنظم معرضا فنيا لطلاب كلية التربية النوعية

انتظام الدراسة في جامعة جنوب الوادي الأهلية.. «تسجيل حضور الطلبة بالبصمة»

جامعة جنوب الوادي: إعفاء الأولى بالرعاية وذوي الهمم من المصروفات الدراسية