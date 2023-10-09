نقيب المهن الزراعية: استكمال المشروعات يتطلب استمرار حالة الاستقرار بمصر

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، أن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة يأتي بعد تقييم شامل لما تم من مشروعات طوال الـ9 سنوات الماضية، مشددا على أننا في حاجة إلى استكمال المشروعات التي بدأت مع الاستقرار.

المشروعات الزراعية

وأوضح سيد خليفة، خلال حوار ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أن استكمال المشروعات الزراعية يتطلب استمرار حالة الاستقرار التي تنعم بها مصر، مضيفا: «حالة الاستقرار مهم في قطاع الزراعة لازم يكون في استقرار لاستمرار المشروعات الزراعية».

طرق وكباري وخدمات

واستكمل: «هناك إنجازات عديدة في كل المحافظات، والمشروعات اللي حصلت من بنية أساسية مهمة للغاية، ولو مفيش طرق وكباري وخدمات مكنش هيتم استصلاح هذه الكمية من الأراضي وتوصيل المياه لها، ومحتاجين استمرار التوسع الأفقي الزراعي وفق كميات المياه المتوفرة لها، وعمل المجتمعات التنموية لإعادة توزيع السكان على الخريطة والتصنيع الزراعي».