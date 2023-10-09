«الزراعة» تطرح طبق البيض بـ125 جنيها ضمن مبادرة رئيس الوزراء

قال زهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منافذ الجمعية تشارك في مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار، وذلك من خلال طرح بيض المائدة للمستهلك عبر المنافذ بسعر 125 جنيها للطبق للتخفيف عن كاهل المستهلك والمساهمة في الحد من التضخم وارتفاع الأسعار.

وأضاف لـ«الوطن»، أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماعا مع كبار المربين للدواجن، وكبار التجار، استعرض خلاله ما وفرته الدولة للقطاع خلال الفترة الأخيرة من تيسيرات ومحفزات من توفير أعلاف ولقاحات وفرص استثمارية، وجرى التوافق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة.

مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية بالاتفاق مع ممثلي الغرف التجارية في جميع المحافظات على أن تتضمن خفض أسعار عدد من السلع بنسبة بين 15% إلى 25% وهي «الفول، العدس، الألبان، المكرونة، السكر، الزيت الخليط، الأرز، البيض، الدواجن» بنسبة 15% وتشمل الدواجن المجمدة والحية والبيض، وذلك للسيطرة على التضخم في أسعار السلع والمنتجات الأساسية للمواطن.