«مستقبل وطن» في منية النصر بالدقهلية يحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن في منية النصر بالدقهلية، احتفالية بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وسط حشد المئات من أعضاء الحزب، بحضور المهندس عماد عبد الجليل، والنائب ثروت العجمي والنائب محمد خالد نور الدين والنائب أيمن عبد الحق ومحمد عبد الباقي، رئيس مركز منية النصر.

الذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة

وأكد محمد الناغي أمين حزب مستقبل وطن بمركز منية النصر، أن مصر تحتفل بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة، يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، مشددا على أن مصر لم تحارب فقط دفاعًا عن أرضها وإنما من أجل تحقيق السلام وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته وأن حرب أكتوبر كان لها رجال سخرهم الله لاتخاذ قرارات مصيرية غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية وستظل العلاقة الفريدة بين الشعب والجيش أمرا مقدسا وضامنا أبديا لأمن هذا الوطن واستقراره.

مصر دولة حديثة ومتطورة

وأضاف محمد عباس الإمام، أمين مساعد الحزب، أننا نسعى أن تصبح مصر دولة حديثة ومتطورة، ينعم فيها المصريون بمستويات معيشية كريمة، موضحا أن الجمهورية الجديدة تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة والانطلاق على طريق التقدم وامتلاك القدرة في جميع المجالات.

وتابع: نسعى لأن تصبح مصر دولة حديثة ومتطورة ينعم فيها المصريون بمستويات معيشية كريمة، لافتا أن نصر أكتوبر المجيد سنحتفل به طوال العام وليس يوم السادس من أكتوبر فقط وهذا واجبنا تجاه وطن يستحق منا المزيد، وكل هدفنا أن تصبح مصر دولة حديثة ومتطورة ينعم فيها المصريون بمستويات معيشية كريمة.