الغرف التجارية: القطاع الخاص داعم للدولة في مواجهة التضخم وتوفير فرص عمل

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن القطاع الخاص يعمل مع الحكومة جنبا إلى جنب لمواجهة التحديات الراهنة، أبرزها معالجة التضخم وتوفير فرص عمل للشباب، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن.

تخفيض أسعار 7 سلع أساسية

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات الفورية تجاه 7 سلع أساسية، إذ تشهد تخفيضات تصل إلى 25%، مؤكدا استمرار التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لمواجهة التحديات بمختلف مراحلها وفقا لآليات معلنة.

وأضاف أن القطاع الخاص المصري يعمل بإحساس وطني لحل الأزمات، ما يبرهن عليه التاريخ ومواقف القطاع تجاه مصر في أوقات الأزمات.