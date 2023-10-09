«الغرف التجارية»: نتواصل مع كبار الموردين والمصنعين لإتاحة وتوفير السلع

قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الغرف التجارية سيكون لها دور كبير في المراقبة ومتابعة تحقيق الوفرة في السلع الغذائية، خاصة الاستراتيجية منها، التي أعلنها مجلس الوزراء اليوم، بحيث يكون هناك فيها وفرة كبيرة، وإتاحة تغطي كل أنحاء الجمهورية.

تحقيق وفرة في المعروض من السلع

أضاف «الفيومي» في تصريحات للصحفيين اليوم، أن الغرف التجارية ستتواصل مع كبار الموردين والمصنعين لعمل إتاحة كبيرة في مختلف مواقع الجمهورية، لاستمرار تحقيق الوفرة من المعروض من السلع والأسعار المنخفضة، ومتابعة الأسواق بشكل جيد.

الإتاحة والوفرة أهم عاملين في خفض الاسعار

وشدد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن الإتاحة والوفرة أهم عاملين في خفض الأسعار، بجانب أن يكون السوق يحظى بمنافسه عادلة.

التوافق على 7 سلع أساسية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن جزءا من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة المعرض، مشيرا إلي أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 ل 25 % وهى سلع «السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة»، وسيجري التطبيق بداية من السبت المقبل.