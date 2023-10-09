 الغرف التجارية في القليوبية: نتابع المعروض من السلع لعدم حدوث أي نقص

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الغرف التجارية سيكون لها دورا كبيرا في المراقبة ومتابعة تحقيق الوفرة في السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية.

إتاحة كبيرة في مختلف المواقع

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الغرف التجارية تتواصل مع كبار الموردين والمصنعين لعمل إتاحة كبيرة في مختلف المواقع، لاستمرار تحقيق الوفرة من المعروض من السلع والأسعار المنخفضة ومتابعة الأسواق بشكل جيد، مضيفا أن الإتاحة والوفرة أهم عاملين في خفض الأسعار، بجانب أن يحظى السوق بمنافسه عادلة.

وأشار إلى أن ندرة العرض جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار، موضحا أنه جرى التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15% إلى 25 %، وهي سلع «السكر- الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة»، ويجرى التطبيق بداية من السبت المقبل.

مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية

وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هي مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، منوها بأن التضخم ظاهرة عالمية وكل دولة لتحاول التعامل مع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.