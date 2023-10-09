انهيار أسرة الفنان محمد بطاوي خلال تلقي العزاء

دخل عدد من أفراد أسرة الفنان الراحل محمد بطاوي في حالة انهيار خلال تلقيهم واجب العزاء في الفنان الراحل الذي وافته المنية السبت الماضي إثر أزمة قلبية.

عزاء محمد بطاوي

حضر العزاء أشرف زكي نقيب الممثلين، وسما إبراهيم والفنان مصطفى بسيط والفنان محمد صلاح عضو نقابة الممثلين.

أعمال محمد بطاوي

شارك الفنان الراحل في مجموعة من الأعمال التليفزونية وهي خلصانة بشياكة، مع أحمد مكي، ومسلسل سك على أخواتك مع علي ربيع، ومسلسل ليه لأ، ومسلسل بـ 100 وش، ومسلسل شغل في العالي.

كما تعاون محمد بطاوي مع الفنان أشرف عبد الباقي في أكثر من عمل مسرحي من بينها البنك سرقوه، ومسرحية اللوكاندة، كما شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي 1000 حمدلله على السلامة بطولة يسرا، وحضرة العمدة بطولة روبي.