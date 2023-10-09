قرارات حكومية عاجلة لخفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%

قرارات حكومية عاجلة لخفض أسعار السلع، توافقت الحكومة مع القطاع الخاص على مبادرة لخفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15 إلى 25%، وتضمنت 10 سلع رئيسية ستخفض تضم السكر والأرز والزيت والبيض والفول والألبان والدواجن.

تضم مبادرة الحكومة تعليق رسوم وجمارك في بعض السلع على مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وستعمل الدولة على التعاون مع القطاع الخاص لزيادة المعروض من السلع وحل أزمة ارتفاع الأسعار.

توافقت الحكومة مع القطاع الخاص على تدوين أسعار على السلع لضبط الأسواق ومواجهة المغالاة، وستعلن قوائم بحد أقصى لأسعار السلع للالتزام بها، وعدم الزيادة عنها، وستتخذ الدولة إجراءات صارمة تجاه زيادة الأسعار بصورة غير مبررة.