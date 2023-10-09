أسعار اللحوم والسلع الأساسية في منافذ «التموين» اليوم الاثنين 9-10-2023

استقرت أسعار اللحوم في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية، بعد قرار وزارة التموين بتكثيف ضخ للحوم بأنواعها من مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لجميع فروع منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة المبردة.

أسعار اللحوم في منافذ التموين

وتأتي قائمة أسعار اللحوم في منافذ التموين، كما يلي.

- سعر كيلو اللحم السوداني 220 جنيها.

- سعر كيلو الكبدة السوداني 220 جنيها.

- سعر كيلو الدواجن البرازيلي المجمدة 85 جنيها.

- طبق كباب حلة 85 جنيها.

- 2 طبق سمك فيلية وزن 800 جرام بسعر 97 جنيها.

السلع الغذائية

كما تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين دون بطاقة تموين، إذ تضخ الوزارة السلع بأسعار تقل عن الأسواق المحلية والسلاسل التجارية بنسبة لا تقل عن 25%.

واستقرت أسعار السلع التموينية على بطاقة التموين، عند نفس الأسعار للأشهر الماضية، وأكدت وزارة التموين ثبات أسعار السلع المدعمة لحاملي البطاقات الفترة المقبلة.