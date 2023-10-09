الحكومة اللبنانية تقرر إغلاق المدارس بالمناطق الحدودية الجنوبية غداً

أعلن وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور عباس الحلبي، إغلاق المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، يوم غد الثلاثاء، في المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية الدولية.

توتر في المناطق الحدودية

وأكد «الحلبي» أن القرار جاء نتيجة التوتر الذي تشهده القرى الواقعة في المناطق الحدودية، وخشية تعرض سلامة المعلمين والطلاب والأهالي للخطر.

ودعا وزير التعليم اللبناني إلى متابعة بيانات الوزارة يوماً بيوم، لرصد التطورات الميدانية والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي.