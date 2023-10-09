رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الحكومة اللبنانية تقرر إغلاق المدارس بالمناطق الحدودية الجنوبية غداً

كتب:

أ ش أ
09:22 م | الإثنين 09 أكتوبر 2023
المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان

المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان

أعلن وزير التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور عباس الحلبي، إغلاق المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، يوم غد الثلاثاء، في المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية الدولية.

توتر في المناطق الحدودية

وأكد «الحلبي» أن القرار جاء نتيجة التوتر الذي تشهده القرى الواقعة في المناطق الحدودية، وخشية تعرض سلامة المعلمين والطلاب والأهالي للخطر.

ودعا وزير التعليم اللبناني إلى متابعة بيانات الوزارة يوماً بيوم، لرصد التطورات الميدانية والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي.

اقرأ المزيد:

«اليونيفيل» ترصد انفجارات في جنوب لبنان وتحث جميع الأطراف على ضبط النفس

«السنيورة» يدعو لعدم توريط لبنان في حرب مع إسرائيل

«القاهرة الإخبارية»: إطلاق قذائف هاون من لبنان باتجاه شمال إسرائيل

مخرجة فيلم «ع مفرق طريق»: ندعو للفرح والتفاؤل رغم صعوبة الحياة في لبنان